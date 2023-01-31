Нарышкин: НАТО повышает ставки в Киеве, сохраняя мечты о победе Украины

НАТО повышает ставки в Киеве, при этом сохраняя мечты о победе Украины и стратегическом поражении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, «надеждам альянса не сбыться».
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — рассказал директор СВР Сергей Нарышкин агентству РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Запад не хочет победы России в проводимой спецоперации на Украине. Генсек Североатлантического альянса озвучил, что это будет «опасным посылом» остальным странам, так как станет сигналом для других лидеров, что они могут использовать военную силу «для достижения своих целей».
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