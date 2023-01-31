31 января 2023

Нарышкин: НАТО повышает ставки в Киеве, сохраняя мечты о победе Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
НАТО повышает ставки на Украине, считает Сергей Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО повышает ставки в Киеве, при этом сохраняя мечты о победе Украины и стратегическом поражении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, «надеждам альянса не сбыться».

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — рассказал директор СВР Сергей Нарышкин агентству РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Запад не хочет победы России в проводимой спецоперации на Украине. Генсек Североатлантического альянса озвучил, что это будет «опасным посылом» остальным странам, так как станет сигналом для других лидеров, что они могут использовать военную силу «для достижения своих целей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО повышает ставки в Киеве, при этом сохраняя мечты о победе Украины и стратегическом поражении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, «надеждам альянса не сбыться». «Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — рассказал директор СВР Сергей Нарышкин агентству РИА Новости. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Запад не хочет победы России в проводимой спецоперации на Украине. Генсек Североатлантического альянса озвучил, что это будет «опасным посылом» остальным странам, так как станет сигналом для других лидеров, что они могут использовать военную силу «для достижения своих целей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...