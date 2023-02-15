Кадыров призвал скрывать число погибших в СВО: главное к вечеру 15 февраля

Сергей Фомченков рассказал, что после Бахмута ВС РФ пойдут в сторону Славянска-Краматорска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не следует публиковать данные о погибших на Украине российских военных. Украинская армия собирается начать контрнаступление в ближайшие месяцы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 февраля.
- Когда РФ получит контроль над Бахмутом (Артемовском), то войска двинутся в сторону Славянска-Краматорска. Об этом URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. Он отметил, что бои на этом участке будут такими же ожесточенными, как под Бахмутом.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, когда будет окружен Бахмут. По его расчетам, это произойдет в марте или в апреле.
- Если российской армии удастся взять под контроль Бахмут, то подразделения ВСУ внутри города будут парализованы. Такое объяснение дал Пригожин.
- Киев получит только половину обещанных современных немецких танков Leopard 2. В министерстве обороны ФРГ рассказали, что основную часть поставки составят более старые танки.
- Украинская армия планирует начать контрнаступление в течение нескольких месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
- В Минобороны РФ рассказал об успехах российской армии на донецком направлении. На этом участке было ликвидировано до 190 бойцов ВСУ, передает Пятый канал.
- Рамзан Кадыров призвал не публиковать количество погибших на спецоперации военных. Обнародование таких данных позволяет манипулировать информацией не в пользу России.
- Переломный момент в спецоперации на Украине наступит весной или летом. Такой прогноз высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
- Западные союзники не успевают помогать ВСУ удержать Бахмут. Срок принятия решений по этому городу уже вышел, считают журналисты The New York Times.
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