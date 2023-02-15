Кадыров призвал скрывать число погибших в СВО: главное к вечеру 15 февраля

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, терминатор, stock, БМПТ
Сергей Фомченков рассказал, что после Бахмута ВС РФ пойдут в сторону Славянска-Краматорска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не следует публиковать данные о погибших на Украине российских военных. Украинская армия собирается начать контрнаступление в ближайшие месяцы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 февраля.

  • Когда РФ получит контроль над Бахмутом (Артемовском), то войска двинутся в сторону Славянска-Краматорска. Об этом URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. Он отметил, что бои на этом участке будут такими же ожесточенными, как под Бахмутом.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, когда будет окружен Бахмут. По его расчетам, это произойдет в марте или в апреле.
  • Если российской армии удастся взять под контроль Бахмут, то подразделения ВСУ внутри города будут парализованы. Такое объяснение дал Пригожин.
  • Киев получит только половину обещанных современных немецких танков Leopard 2. В министерстве обороны ФРГ рассказали, что основную часть поставки составят более старые танки.
  • Украинская армия планирует начать контрнаступление в течение нескольких месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
  • В Минобороны РФ рассказал об успехах российской армии на донецком направлении. На этом участке было ликвидировано до 190 бойцов ВСУ, передает Пятый канал.
  • Рамзан Кадыров призвал не публиковать количество погибших на спецоперации военных. Обнародование таких данных позволяет манипулировать информацией не в пользу России.
  • Переломный момент в спецоперации на Украине наступит весной или летом. Такой прогноз высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
  • Западные союзники не успевают помогать ВСУ удержать Бахмут. Срок принятия решений по этому городу уже вышел, считают журналисты The New York Times.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не следует публиковать данные о погибших на Украине российских военных. Украинская армия собирается начать контрнаступление в ближайшие месяцы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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