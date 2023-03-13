В России запустили процесс повышения призывного возраста

13 марта 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В 2024 году призывной возраст будет начинаться с 19 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении возраста призыва в армию с 18 до 21 года. Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. «В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — указано в пояснительной записке к проекту закона. Сообщается, что инициатива позволит школьникам и студентам не приходить в военные комиссариаты для предоставления отсрочки. Верхняя планка призывного возраста будет 30 лет вместо 27 лет. Изменения планируется вводить поэтапно. В 2024 году призыв будет производится для граждан в возрасте с 19 до 30 лет, с 2025 года — с 20 лет, а с 2026 — уже с 21 года. С инициативой повышения призывного возраста выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Госдуме отмечали, что весной не планируется вводить эти изменения. Закон, вероятнее всего, вступит в силу осенью, цитирует Vse42.ru главу оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении возраста призыва в армию с 18 до 21 года. Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. «В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — указано в пояснительной записке к проекту закона. Сообщается, что инициатива позволит школьникам и студентам не приходить в военные комиссариаты для предоставления отсрочки. Верхняя планка призывного возраста будет 30 лет вместо 27 лет. Изменения планируется вводить поэтапно. В 2024 году призыв будет производится для граждан в возрасте с 19 до 30 лет, с 2025 года — с 20 лет, а с 2026 — уже с 21 года. С инициативой повышения призывного возраста выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Госдуме отмечали, что весной не планируется вводить эти изменения. Закон, вероятнее всего, вступит в силу осенью, цитирует Vse42.ru главу оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.