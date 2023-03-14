В России смягчили ответственность за часть экономических преступлений Госдума РФ приняла закон об уменьшении уголовного срока для преступлений, связанных с налогами 14 марта 2023 в 17:53 Размер текста - 17 + Госдума объявила о снижении уголовных сроков по экономическим преступлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении уголовного срока по ряду статей и преступлений, связанных с налогами. Изменения коснулись статьей УК РФ о неуплате налогов и сокрытии налогооблагаемых финансов. Соответствующая информация появилась на сайте Государственной Думы. «Документом предлагается уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов», — говорится в пояснении к закону . Таким образом, максимальный срок по статьям о неуплате налогов снижается с шести до пяти лет. Срок также снижен по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов — с семи до пяти лет. По статье об уклонении от взносов — с четырех до трех лет. Сообщается, что законопроект разработан в целях снижения негативных последствий для российской экономики. А также направлен на либерализацию уголовной ответственности, связанных с налоговыми преступлениями. Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении уголовного срока по ряду статей и преступлений, связанных с налогами. Изменения коснулись статьей УК РФ о неуплате налогов и сокрытии налогооблагаемых финансов. Соответствующая информация появилась на сайте Государственной Думы. «Документом предлагается уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов», — говорится в пояснении к закону. Таким образом, максимальный срок по статьям о неуплате налогов снижается с шести до пяти лет. Срок также снижен по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов — с семи до пяти лет. По статье об уклонении от взносов — с четырех до трех лет. Сообщается, что законопроект разработан в целях снижения негативных последствий для российской экономики. А также направлен на либерализацию уголовной ответственности, связанных с налоговыми преступлениями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям