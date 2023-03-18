The Guardian: из США депортируют бежавших от мобилизации россиян

Из США депортируют россиян, которые сбежали от частичной мобилизации. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice).
«Ice по-прежнему привержены соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Ice облегчает передачу и депортацию неграждан с помощью коммерческих авиакомпаний и чартерных рейсов в поддержку требований миссии», — сообщили в Ice. Заявление цитирует The Guardian. В США считают, что уклонение от мобилизации не является условием для предоставления политического убежища.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В рамках мобилизационных мероприятий было призвано 300 тысяч человек. Многие россияне покинули страну из-за страха попасть под мобилизацию. Популярной страной для переезда стала Грузия. Поток уезжающих в Грузию россиян начал снижаться только сейчас, передает телеканал 360.
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Из США депортируют россиян, которые сбежали от частичной мобилизации. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice). «Ice по-прежнему привержены соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Ice облегчает передачу и депортацию неграждан с помощью коммерческих авиакомпаний и чартерных рейсов в поддержку требований миссии», — сообщили в Ice. Заявление цитирует The Guardian. В США считают, что уклонение от мобилизации не является условием для предоставления политического убежища. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В рамках мобилизационных мероприятий было призвано 300 тысяч человек. Многие россияне покинули страну из-за страха попасть под мобилизацию. Популярной страной для переезда стала Грузия. Поток уезжающих в Грузию россиян начал снижаться только сейчас, передает телеканал 360.