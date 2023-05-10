Генерал ВВС Греции Христу: Украина допустила ошибку, перенесся бои в города

Украина ведет бои в городах, из-за чего страдает мирное население, заявил Павлос Христу Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В конфликте с Россией Украина допустила серьезную ошибку, переместив боевые действия в города. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза Павлос Христу.

«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли боевые столкновения в города. Военный конфликт должен вестись только между армиями на открытом пространстве», — заявил РИА Новости Павлос Христу.

Он отметил, что бои в городах проводятся без эвакуации местных жителей. Из-за этого во время боевых действий погибает мирное население. По словам Христу, Украина совершает преступление против человечности.

Во время противостояния с Россией Украина допускает ряд ошибок, которые становятся смертельными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Немецкая газета Bild выделяет среди них ошибку в позиционировании. Также ВСУ допускают ошибки и при стратегическом расчете. Так, в апреле украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не подготовили город Бахмут (Артемовск) к нужной обороне. Из-за этого ВСУ несут потери в регионе, передает RT.