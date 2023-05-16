16 мая 2023

Секретарь СНБО Данилов пожаловался на сложную ситуацию для ВСУ в Бахмуте

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Данилов негативно оценил положение ВСУ в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в Бахмуте (Артемовск) для Вооруженных сил Украины остается сложной. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Ситуация в Бахмуте сложная», — сообщил Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

Бои за Бахмут в рамках спецоперации начались в августе 2022 года. По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ВСУ несут большие потери, за месяц теряя по 10-11 тысяч человек. В мае 2023 года он заявил, под контролем украинской армии находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута осталось зачистить 12 домов.

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Ситуация в Бахмуте (Артемовск) для Вооруженных сил Украины остается сложной. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Ситуация в Бахмуте сложная», — сообщил Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости. Бои за Бахмут в рамках спецоперации начались в августе 2022 года. По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ВСУ несут большие потери, за месяц теряя по 10-11 тысяч человек. В мае 2023 года он заявил, под контролем украинской армии находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута осталось зачистить 12 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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