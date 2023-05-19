Психолог назвала четыре эффекта физического наказания детей

Психолог Дербенева: физическое наказание ребенка приводит к его агрессии

20 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Физическое наказание может привести к агрессивному поведению ребенка в будущем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Физическое наказание не только не приносит практического эффекта, но и негативно сказывается на психике детей. Об этом рассказала детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева. «Если ребенка постоянно наказывают оплеухами, то это испортит отношение к родителям, повысит уровень стресса и повлияет на физическое здоровье. У ребенка ослабится иммунитет, ухудшится качество сна, а также могут появиться заболевания вроде энуреза», — рассказала Дербенева в колонке « Газета.ру ». Психолог предупредила о том, что ребенок, который привык к постоянному применению физической силы со стороны родителей, в будущем сам может начать проявлять агрессию. Также, по словам эксперта, подобные наказания грозят детям неуверенностью в себе и появлением зависимостей. «Часто тем людям, которых били родители, нужна иллюзия того, что этого в их жизни не происходило. Поэтому они увлекаются азартными играми, попадают в нездоровые отношения или даже начинают употреблять психоактивные вещества», — подчеркнула Дербенева. Также применение физического наказания может привести к патологической лжи ребенка. «Если такое поведение входит в привычку, то человек может начать лгать, не задумываясь об этом. Каждый хотя бы раз встречал патологических лжецов, которые врут, чтобы казаться лучше. Возможно, что этим людям приходилось врать в детстве, чтобы избежать наказания или осуждения со стороны взрослых», — отметила эксперт. Ранее сексолог Евгений Кальгавчук рассказал, что часто люди ищут партнера, который похож на родителя противоположного пола. Это происходит из-за формирования психосексуального развития личности, во время которого ребенок рассматривает родителя, как модель для будущих отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Физическое наказание не только не приносит практического эффекта, но и негативно сказывается на психике детей. Об этом рассказала детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева. «Если ребенка постоянно наказывают оплеухами, то это испортит отношение к родителям, повысит уровень стресса и повлияет на физическое здоровье. У ребенка ослабится иммунитет, ухудшится качество сна, а также могут появиться заболевания вроде энуреза», — рассказала Дербенева в колонке «Газета.ру». Психолог предупредила о том, что ребенок, который привык к постоянному применению физической силы со стороны родителей, в будущем сам может начать проявлять агрессию. Также, по словам эксперта, подобные наказания грозят детям неуверенностью в себе и появлением зависимостей. «Часто тем людям, которых били родители, нужна иллюзия того, что этого в их жизни не происходило. Поэтому они увлекаются азартными играми, попадают в нездоровые отношения или даже начинают употреблять психоактивные вещества», — подчеркнула Дербенева. Также применение физического наказания может привести к патологической лжи ребенка. «Если такое поведение входит в привычку, то человек может начать лгать, не задумываясь об этом. Каждый хотя бы раз встречал патологических лжецов, которые врут, чтобы казаться лучше. Возможно, что этим людям приходилось врать в детстве, чтобы избежать наказания или осуждения со стороны взрослых», — отметила эксперт. Ранее сексолог Евгений Кальгавчук рассказал, что часто люди ищут партнера, который похож на родителя противоположного пола. Это происходит из-за формирования психосексуального развития личности, во время которого ребенок рассматривает родителя, как модель для будущих отношений.