Психолог назвала четыре эффекта физического наказания детей

Физическое наказание не только не приносит практического эффекта, но и негативно сказывается на психике детей. Об этом рассказала детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.
«Если ребенка постоянно наказывают оплеухами, то это испортит отношение к родителям, повысит уровень стресса и повлияет на физическое здоровье. У ребенка ослабится иммунитет, ухудшится качество сна, а также могут появиться заболевания вроде энуреза», — рассказала Дербенева в колонке «
Психолог предупредила о том, что ребенок, который привык к постоянному применению физической силы со стороны родителей, в будущем сам может начать проявлять агрессию. Также, по словам эксперта, подобные наказания грозят детям неуверенностью в себе и появлением зависимостей. «Часто тем людям, которых били родители, нужна иллюзия того, что этого в их жизни не происходило. Поэтому они увлекаются азартными играми, попадают в нездоровые отношения или даже начинают употреблять психоактивные вещества», — подчеркнула Дербенева.
Также применение физического наказания может привести к патологической лжи ребенка. «Если такое поведение входит в привычку, то человек может начать лгать, не задумываясь об этом. Каждый хотя бы раз встречал патологических лжецов, которые врут, чтобы казаться лучше. Возможно, что этим людям приходилось врать в детстве, чтобы избежать наказания или осуждения со стороны взрослых», — отметила эксперт.
Ранее сексолог Евгений Кальгавчук рассказал, что часто люди ищут партнера, который похож на родителя противоположного пола. Это происходит из-за формирования психосексуального развития личности, во время которого ребенок рассматривает родителя, как модель для будущих отношений.
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