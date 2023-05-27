Нейрохирург раскрыл, как распознать аппендицит

Отличить аппендицит от других спазмов в животе можно по околопупочной боли. Об этом рассказал нейрохирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов. Он уточнил, что симптомом аппендицита может быть повышенная температура.
«Как правило, аппендицит проявляется в виде начальной генерализованной или околопупочной боли в животе, которая локализуется в правом нижнем квадранте живота», — рассказал Алмазов для Sport24. Он отметил, что боль может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой и рвотой, вздутием живота и повышенной на один градус температурой.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, что боль в спине и пояснице может стать симптомом аппендицита, передают «Дни.ру». Хирург Илья Колышев сообщал, что аппендицит способен маскироваться под различные болезни, такие, как гастрит, острая язва желудка панкреатит и другие.
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