Нейрохирург раскрыл, как распознать аппендицит

Нейрохирург Алмазов: распознать аппендицит можно по околопупочной боли
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Тошнота и рвота могут быть симптомом аппендицита, заявил Илья Алмазов Фото:

Отличить аппендицит от других спазмов в животе можно по околопупочной боли. Об этом рассказал нейрохирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов. Он уточнил, что симптомом аппендицита может быть повышенная температура.

«Как правило, аппендицит проявляется в виде начальной генерализованной или околопупочной боли в животе, которая локализуется в правом нижнем квадранте живота», — рассказал Алмазов для Sport24. Он отметил, что боль может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой и рвотой, вздутием живота и повышенной на один градус температурой.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что боль в спине и пояснице может стать симптомом аппендицита, передают «Дни.ру». Хирург Илья Колышев сообщал, что аппендицит способен маскироваться под различные болезни, такие, как гастрит, острая язва желудка панкреатит и другие.

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Отличить аппендицит от других спазмов в животе можно по околопупочной боли. Об этом рассказал нейрохирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов. Он уточнил, что симптомом аппендицита может быть повышенная температура. «Как правило, аппендицит проявляется в виде начальной генерализованной или околопупочной боли в животе, которая локализуется в правом нижнем квадранте живота», — рассказал Алмазов для Sport24. Он отметил, что боль может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой и рвотой, вздутием живота и повышенной на один градус температурой. Ранее врач Александр Мясников рассказал, что боль в спине и пояснице может стать симптомом аппендицита, передают «Дни.ру». Хирург Илья Колышев сообщал, что аппендицит способен маскироваться под различные болезни, такие, как гастрит, острая язва желудка панкреатит и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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