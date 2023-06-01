01 июня 2023

Россиянам предоставят новый необычный способ оплаты в магазинах

«Известия»: Сбербанк введет оплату покупок в магазинах с помощью улыбки
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Разное. Москва, сбербанк, сбер, сбербанк логотип, сберлоготип, мегафон логотип
Сбербанк запускает систему оплаты — улыбкой Фото:

В России покупателям предоставят новый способ оплаты в магазинах. Об этом рассказал сотрудник Сбербанка Сергей Шубочкин.

«На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. Покупатель улыбнулся — оплата прошла», — цитируют «Известия» слова Шубочкина.

По данным издания, Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет, как утверждает издание, о новых аппаратах с камерами, которых в России уже два миллиона штук.

Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Такой способ подхватили уже несколько российских банков.

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В России покупателям предоставят новый способ оплаты в магазинах. Об этом рассказал сотрудник Сбербанка Сергей Шубочкин. «На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. Покупатель улыбнулся — оплата прошла», — цитируют «Известия» слова Шубочкина. По данным издания, Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет, как утверждает издание, о новых аппаратах с камерами, которых в России уже два миллиона штук. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Такой способ подхватили уже несколько российских банков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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