Россиянам предоставят новый необычный способ оплаты в магазинах

В России покупателям предоставят новый способ оплаты в магазинах. Об этом рассказал сотрудник Сбербанка Сергей Шубочкин.
«На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. Покупатель улыбнулся — оплата прошла», — цитируют «Известия» слова Шубочкина.
По данным издания, Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет, как утверждает издание, о новых аппаратах с камерами, которых в России уже два миллиона штук.
Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Такой способ подхватили уже несколько российских банков.
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