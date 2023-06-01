Россиянам предоставят новый необычный способ оплаты в магазинах «Известия»: Сбербанк введет оплату покупок в магазинах с помощью улыбки 02 июня 2023 в 03:23 Размер текста - 17 + Сбербанк запускает систему оплаты — улыбкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России покупателям предоставят новый способ оплаты в магазинах. Об этом рассказал сотрудник Сбербанка Сергей Шубочкин. «На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. Покупатель улыбнулся — оплата прошла», — цитируют «Известия» слова Шубочкина. По данным издания, Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет, как утверждает издание, о новых аппаратах с камерами, которых в России уже два миллиона штук. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Такой способ подхватили уже несколько российских банков. В России покупателям предоставят новый способ оплаты в магазинах. Об этом рассказал сотрудник Сбербанка Сергей Шубочкин. «На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. Покупатель улыбнулся — оплата прошла», — цитируют «Известия» слова Шубочкина. По данным издания, Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет, как утверждает издание, о новых аппаратах с камерами, которых в России уже два миллиона штук. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Такой способ подхватили уже несколько российских банков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям