Финляндия насолит жителям стран, поддерживающих Россию

Министр торговли Финляндии Тавио заявил о прекращении поддержки стран, поддерживающих РФ

21 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Финляндия следит за странами, поддерживающими Россию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия может прекратить поддержку стран, поддерживающих специальную военную операцию, проводимую Россией. Об этом заявил новый министр торговли и международного развития партии «Финны» Вилле Тавио. «Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину. <…> Морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают военную операцию России», — заявил Вилле Тавио в интервью The Times . Он также заявил, что странам стоит сосредоточиться на своем внутреннем развитии, а не на одобрении спецоперации. Тавио подчеркнул, что следит за государствами, получающими какую-либо помощь от Финляндии, но не поддерживающими Украину. Ранее стало известно, что Евросоюз намерен «наказать» страны, которые помогают России обходить санкции. Уточнялось, что Брюссель хочет в первую очередь проучить тех, кто не сможет скачки в торговле ключевыми технологиями товарами, напоминает MK.RU . Также СМИ писали, что Финляндия планирует лишить финансовой помощи африканские страны из-за поддержки российской стороны, передает Pravda.Ru.

Финляндия может прекратить поддержку стран, поддерживающих специальную военную операцию, проводимую Россией. Об этом заявил новый министр торговли и международного развития партии «Финны» Вилле Тавио. «Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину. <…> Морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают военную операцию России», — заявил Вилле Тавио в интервью The Times. Он также заявил, что странам стоит сосредоточиться на своем внутреннем развитии, а не на одобрении спецоперации. Тавио подчеркнул, что следит за государствами, получающими какую-либо помощь от Финляндии, но не поддерживающими Украину. Ранее стало известно, что Евросоюз намерен «наказать» страны, которые помогают России обходить санкции. Уточнялось, что Брюссель хочет в первую очередь проучить тех, кто не сможет скачки в торговле ключевыми технологиями товарами, напоминает MK.RU. Также СМИ писали, что Финляндия планирует лишить финансовой помощи африканские страны из-за поддержки российской стороны, передает Pravda.Ru.