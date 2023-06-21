Финляндия насолит жителям стран, поддерживающих Россию

Министр торговли Финляндии Тавио заявил о прекращении поддержки стран, поддерживающих РФ
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Финляндия следит за странами, поддерживающими Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Финляндия может прекратить поддержку стран, поддерживающих специальную военную операцию, проводимую Россией. Об этом заявил новый министр торговли и международного развития партии «Финны» Вилле Тавио.

«Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину. <…> Морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают военную операцию России», — заявил Вилле Тавио в интервью The Times.

Он также заявил, что странам стоит сосредоточиться на своем внутреннем развитии, а не на одобрении спецоперации. Тавио подчеркнул, что следит за государствами, получающими какую-либо помощь от Финляндии, но не поддерживающими Украину.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен «наказать» страны, которые помогают России обходить санкции. Уточнялось, что Брюссель хочет в первую очередь проучить тех, кто не сможет скачки в торговле ключевыми технологиями товарами, напоминает MK.RU. Также СМИ писали, что Финляндия планирует лишить финансовой помощи африканские страны из-за поддержки российской стороны, передает Pravda.Ru.

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Финляндия может прекратить поддержку стран, поддерживающих специальную военную операцию, проводимую Россией. Об этом заявил новый министр торговли и международного развития партии «Финны» Вилле Тавио. «Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину. <…> Морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают военную операцию России», — заявил Вилле Тавио в интервью The Times. Он также заявил, что странам стоит сосредоточиться на своем внутреннем развитии, а не на одобрении спецоперации. Тавио подчеркнул, что следит за государствами, получающими какую-либо помощь от Финляндии, но не поддерживающими Украину. Ранее стало известно, что Евросоюз намерен «наказать» страны, которые помогают России обходить санкции. Уточнялось, что Брюссель хочет в первую очередь проучить тех, кто не сможет скачки в торговле ключевыми технологиями товарами, напоминает MK.RU. Также СМИ писали, что Финляндия планирует лишить финансовой помощи африканские страны из-за поддержки российской стороны, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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