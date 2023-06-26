В США выразили восхищение новым российским истребителем

Military Watch: российский истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире

26 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Су-57 оснащен современной стелс-технологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый российский истребитель Су-57 имеет модернизированное вооружение и поэтому может выполнять большой ряд боевых задач. Американский журнал Military Watch отмечает, что такая техника не имеет аналогов в мире. «Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет этого же поколения», — говорится в публикации . Самолет оснащен современной стелс-технологией, благодаря ей, его почти невозможно заметить на радарах. В публикации отмечается, что Су-57 успешно выполняет свои задачи во время противостояния с Киевом. Другие самолеты в мире не могут достичь такой же эффективности во время боевых действий. Россия активно использует свое новейшее оружие во время спецоперации. Например, РФ стала применять огнеметные системы «Солнцепек». Также на поле боя используются гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В мае в Минобороны России сообщили, что они поразили пять американских ЗРК Patriot в Киеве.

Новый российский истребитель Су-57 имеет модернизированное вооружение и поэтому может выполнять большой ряд боевых задач. Американский журнал Military Watch отмечает, что такая техника не имеет аналогов в мире. «Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет этого же поколения», — говорится в публикации. Самолет оснащен современной стелс-технологией, благодаря ей, его почти невозможно заметить на радарах. В публикации отмечается, что Су-57 успешно выполняет свои задачи во время противостояния с Киевом. Другие самолеты в мире не могут достичь такой же эффективности во время боевых действий. Россия активно использует свое новейшее оружие во время спецоперации. Например, РФ стала применять огнеметные системы «Солнцепек». Также на поле боя используются гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В мае в Минобороны России сообщили, что они поразили пять американских ЗРК Patriot в Киеве.