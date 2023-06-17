«РВ»: «Солнцепеки» и танки буквально сжигают бойцов ВСУ, прорвавшихся к окопам

18 июня 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Украинские боевики пытаются прорваться в окопы ВС РФ у села Работино, сообщили военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская огнеметная система «Солнцепек» и танки сжигают украинских боевиков, прорвавшихся в окопы ВС РФ у села Работино в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры. «Враг пытается закрепиться, подтягивая новые силы к месту прорыва, их буквально выжигают наши тяжелые огнеметные системы и танки», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «РВ» уточняют, что ожесточенные бои в этом направлении идут почти два часа, при этом противник пытается усилить напор. Ранее при помощи ТОР-1 «Солнцепек» российские военные остановили десятки украинских солдат и несколько бронемашин в Волновахском районе. В итоге ВСУ понесли большие потери и вернулись на прежние позиции, передает телеканал 360. Также военкоры показывали кадры, на которых видно, как «Солнцепек» буквально выжгла позиции украинских боевиков под Лисичанском, пишет «Царьград».

Российская огнеметная система «Солнцепек» и танки сжигают украинских боевиков, прорвавшихся в окопы ВС РФ у села Работино в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры. «Враг пытается закрепиться, подтягивая новые силы к месту прорыва, их буквально выжигают наши тяжелые огнеметные системы и танки», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «РВ» уточняют, что ожесточенные бои в этом направлении идут почти два часа, при этом противник пытается усилить напор. Ранее при помощи ТОР-1 «Солнцепек» российские военные остановили десятки украинских солдат и несколько бронемашин в Волновахском районе. В итоге ВСУ понесли большие потери и вернулись на прежние позиции, передает телеканал 360. Также военкоры показывали кадры, на которых видно, как «Солнцепек» буквально выжгла позиции украинских боевиков под Лисичанском, пишет «Царьград».