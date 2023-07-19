Полпред Якушев: ввод жилья в УрФО за первое полугодие 2023 превысил показатели прошлого года

19 июля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил положительную динамику ввода жилья в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил положительную динамику ввода жилья в регионе. По словам Якушева, для УрФО строительство многоквартирных домов принципиально важно, сообщает пресс-служба полпреда. По данным службы статистики Росстат, в Уральском федеральном округе с января по июнь почти на 13% сдали больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года — 4,3 миллиона квадратных метров. «Строительство многоквартирных домов — это стимул для обновления коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Вместе с современным комфортным жильем люди получают целый комплекс услуг в разных сферах. С развитием многоквартирного строительства повышается качество жизни людей», — отметил Владимир Якушев. По итогам прошлого года в УрФО доля нового жилья в многоквартирных домах превысила объемы введенного в строй индивидуального жилья. По вводу объектов индивидуального жилищного строительства в УрФО также наблюдается положительная динамика.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил положительную динамику ввода жилья в регионе. По словам Якушева, для УрФО строительство многоквартирных домов принципиально важно, сообщает пресс-служба полпреда. По данным службы статистики Росстат, в Уральском федеральном округе с января по июнь почти на 13% сдали больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года — 4,3 миллиона квадратных метров. «Строительство многоквартирных домов — это стимул для обновления коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Вместе с современным комфортным жильем люди получают целый комплекс услуг в разных сферах. С развитием многоквартирного строительства повышается качество жизни людей», — отметил Владимир Якушев. По итогам прошлого года в УрФО доля нового жилья в многоквартирных домах превысила объемы введенного в строй индивидуального жилья. По вводу объектов индивидуального жилищного строительства в УрФО также наблюдается положительная динамика.