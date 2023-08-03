«Единая Россия» сделала подарок российским бойцам на День ВДВ. Фото

03 августа 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Солдаты ВС РФ получили новые дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» ко Дню ВДВ передала российским бойцам в ЛНР и Запорожской области дроны-камикадзе «Химера». На передовую было отправлено уже несколько десятков беспилотников, сообщил руководитель Центрального исполкома фракции Александр Сидякин. «Будем это делать (оказывать поддержку российской армии — прим. URA.RU), пока не добьем врага на всех участках фронта. Когда мы бьем вражескую технику, мы спасаем жизни бойцов. Партии, которую мы привезли сегодня, хватит на несколько недель. Победа будет за нами. Враг не пройдет», — сказал Александр Сидякин, передает пресс-служба «Единой России». По его словам, ЕР вместе с фондом помогают всем бойцам, которые находятся на запорожском направлении. Уточняется, что в Запорожскую область было доставлено уже несколько десятков коптеров. В ЛНР технику доставил депутат Госдумы Зураб Макиев. «Техника, которую мы передаем, помогает выполнять задачи, которые ставит руководство страны», — подчеркнул политик. Также он добавил, что вместе с дронами бойцам привезли письма от детей и матерей. «Они не оставляют равнодушным никого. В них слова поддержки, которые наши бойцы очень ценят», — подытожил депутат. В пресс-службе ЕР уточнили, что в июне на нужды СВО было закуплено оборудования на сумму порядка 340 миллионов рублей. «Единая Россия» и «Наша Правда» передали помощь бойцам на донецком и авдеевском направлениях. Также бойцы получили поддержку на запорожском направлении и в ЛНР. Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» ко Дню ВДВ передала российским бойцам в ЛНР и Запорожской области дроны-камикадзе «Химера». На передовую было отправлено уже несколько десятков беспилотников, сообщил руководитель Центрального исполкома фракции Александр Сидякин. «Будем это делать (оказывать поддержку российской армии — прим. URA.RU), пока не добьем врага на всех участках фронта. Когда мы бьем вражескую технику, мы спасаем жизни бойцов. Партии, которую мы привезли сегодня, хватит на несколько недель. Победа будет за нами. Враг не пройдет», — сказал Александр Сидякин, передает пресс-служба «Единой России». По его словам, ЕР вместе с фондом помогают всем бойцам, которые находятся на запорожском направлении. Уточняется, что в Запорожскую область было доставлено уже несколько десятков коптеров. В ЛНР технику доставил депутат Госдумы Зураб Макиев. «Техника, которую мы передаем, помогает выполнять задачи, которые ставит руководство страны», — подчеркнул политик. Также он добавил, что вместе с дронами бойцам привезли письма от детей и матерей. «Они не оставляют равнодушным никого. В них слова поддержки, которые наши бойцы очень ценят», — подытожил депутат. В пресс-службе ЕР уточнили, что в июне на нужды СВО было закуплено оборудования на сумму порядка 340 миллионов рублей. «Единая Россия» и «Наша Правда» передали помощь бойцам на донецком и авдеевском направлениях. Также бойцы получили поддержку на запорожском направлении и в ЛНР.