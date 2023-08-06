The Washington Post раскрыла новую тактику элитных частей Киева на фронте

The Washington Post: спецназовцы СБУ перешли на «войну технологий»

Спецназовцы СБУ стали чаще использовать дроны, сообщила Изабель Хуршудян Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) ушли от тактики скрытных операций. Теперь они противостоят армии России, используя технологии. Об этом сообщила корреспондент американской газеты The Washington Post в Киеве Изабель Хуршудян.

«Характер боевых действий на Украине вынудил традиционных украинских спецназовцев перейти от скрытной тактики, которую они чаще применяли ранее в конфликте. Теперь боевые действия в основном ведутся с помощью технологий, в том числе большого количества самоподрывающихся беспилотников», — написала Изабель Хуршудян в своем материале . Она отметила, что к такой тактике спецназовцы перешли ради собственной безопасности на поле боя.

Командир украинской спецгруппы «Альфа» с позывным «Паша» рассказал про проблемы во время контрнаступления. По его словам, как только отряд выходит для разминирования российских мин, то по нему сразу ведется огонь. Поэтому «Альфа» и другие спецотряды стали использовать беспилотники, чтобы наносить повреждения.

Хуршудян отметила, что армия России с 2022 года использует передовую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Полюс-21». Она работает по площади в 150 квадратных километров. Из-за этого украинские беспилотники часто вынуждены летать без GPS, поэтому дроны запускаются с заранее запланированным маршрутом.

В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление 4 июня. Однако за это время отряды не смогли пробить российскую линию обороны, которая растянулась по всей протяженности фронта в 918 километров. Дело в том, что у России было больше полугода для создания такой линии.

Спустя месяц после начала контрнаступления секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщал о смене тактику ВСУ. По его словам, украинская армия на данный момент отказывается от продвижения вперед, отдавая приоритет ослаблению обороны России.