Главу второго города Ульяновской области со стрельбой задержали за взятку: главное к этому часу Главу Димитровграда Большакова со стрельбой задержали за взятку 08 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + Андрею Большакову грозит 15 лет за взяточничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков был задержан представителями Следственного комитета РФ. Мэра обвиняют во взяточничестве и «откатах». URA.RU приводит основную информацию по этому делу, известную на данный момент. Первые сообщения о задержании Большакова начали расходиться к 13:33 по Мск. Силовики встретили главу на парковке возле мэрии. Большаков пытался запереться от них в своем автомобиле.

С целью заставить мэра выйти из автомобиля, представители силовых структур были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух. По итогу его удалось арестовать после выбитого автомобильного окна. Внутри полицейские обнаружили более одного миллиона рублей наличными.

Областные telegram-каналы сообщили, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Авторы telegram-канала Shot добавили, что глава города был задержан по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Эту же информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.

Вместе с Большаковым по аналогичной статье были задержаны советник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всем троим фигурантам дела грозит до 15 лет тюрьмы.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских добавил, что у правительства региона давно были вопросы к Большакову. Он добавил, что в ближайшее время будут объявлен конкурс на выбор главы администрации муниципалитета. Глава города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков был задержан представителями Следственного комитета РФ. Мэра обвиняют во взяточничестве и «откатах». URA.RU приводит основную информацию по этому делу, известную на данный момент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям