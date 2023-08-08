Главу второго города Ульяновской области со стрельбой задержали за взятку: главное к этому часу

Главу Димитровграда Большакова со стрельбой задержали за взятку
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Андрею Большакову грозит 15 лет за взяточничество Фото:

Глава города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков был задержан представителями Следственного комитета РФ. Мэра обвиняют во взяточничестве и «откатах». URA.RU приводит основную информацию по этому делу, известную на данный момент.

  • Первые сообщения о задержании Большакова начали расходиться к 13:33 по Мск. Силовики встретили главу на парковке возле мэрии. Большаков пытался запереться от них в своем автомобиле.
  • С целью заставить мэра выйти из автомобиля, представители силовых структур были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух. По итогу его удалось арестовать после выбитого автомобильного окна. Внутри полицейские обнаружили более одного миллиона рублей наличными.
  • Областные telegram-каналы сообщили, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Авторы telegram-канала Shot добавили, что глава города был задержан по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Эту же информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
  • Вместе с Большаковым по аналогичной статье были задержаны советник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всем троим фигурантам дела грозит до 15 лет тюрьмы.
  • Губернатор Ульяновской области Алексей Русских добавил, что у правительства региона давно были вопросы к Большакову. Он добавил, что в ближайшее время будут объявлен конкурс на выбор главы администрации муниципалитета.

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Глава города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков был задержан представителями Следственного комитета РФ. Мэра обвиняют во взяточничестве и «откатах». URA.RU приводит основную информацию по этому делу, известную на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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