Главу второго города Ульяновской области со стрельбой задержали за взятку: главное к этому часу

Андрею Большакову грозит 15 лет за взяточничество
Глава города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков был задержан представителями Следственного комитета РФ. Мэра обвиняют во взяточничестве и «откатах». URA.RU приводит основную информацию по этому делу, известную на данный момент.
- Первые сообщения о задержании Большакова начали расходиться к 13:33 по Мск. Силовики встретили главу на парковке возле мэрии. Большаков пытался запереться от них в своем автомобиле.
- С целью заставить мэра выйти из автомобиля, представители силовых структур были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух. По итогу его удалось арестовать после выбитого автомобильного окна. Внутри полицейские обнаружили более одного миллиона рублей наличными.
- Областные telegram-каналы сообщили, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Авторы telegram-канала Shot добавили, что глава города был задержан по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Эту же информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
- Вместе с Большаковым по аналогичной статье были задержаны советник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всем троим фигурантам дела грозит до 15 лет тюрьмы.
- Губернатор Ульяновской области Алексей Русских добавил, что у правительства региона давно были вопросы к Большакову. Он добавил, что в ближайшее время будут объявлен конкурс на выбор главы администрации муниципалитета.
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