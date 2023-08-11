Порошенко обвинил Зеленского в создании помех на пути Украины в ЕС и НАТО

11 августа 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в ЕС и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе. «Когда государство одним предпринимателям говорит: „платите деньги в бюджет!“, а другим: „можете не платить“, — то инвестировать деньги в такую страну не будет НИКТО. <…> Власти должны осознать: лимит молчания исчерпывается. Не беспокойте общество, не ставьте под угрозу наш путь в Европейский Союз и НАТО», — написал Петр Порошенко в своем telegram-канале. Он отметил, что экономическая система стран Евросоюза и НАТО работает лучше, чем на Украине. Поэтому не стоит рассчитывать, что украинские проблемы будет решены после вступления в ЕС и НАТО. По заявлению Порошенко, Зеленский должен принять меры для урегулирования ситуации заранее. Украина подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации. Однако альянс не спешит принимать Украину. Дело в том, что страна находится в состоянии военного конфликта. Также на Украине есть ряд других проблем, в том числе и коррупция. Коррупционная проблема на Украине особо обострилась во время спецоперации. Таким образом, в стране в скором времени могут появиться новые олигархи, которые игнорируют закон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в ЕС и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе. «Когда государство одним предпринимателям говорит: „платите деньги в бюджет!“, а другим: „можете не платить“, — то инвестировать деньги в такую страну не будет НИКТО. <…> Власти должны осознать: лимит молчания исчерпывается. Не беспокойте общество, не ставьте под угрозу наш путь в Европейский Союз и НАТО», — написал Петр Порошенко в своем telegram-канале. Он отметил, что экономическая система стран Евросоюза и НАТО работает лучше, чем на Украине. Поэтому не стоит рассчитывать, что украинские проблемы будет решены после вступления в ЕС и НАТО. По заявлению Порошенко, Зеленский должен принять меры для урегулирования ситуации заранее. Украина подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации. Однако альянс не спешит принимать Украину. Дело в том, что страна находится в состоянии военного конфликта. Также на Украине есть ряд других проблем, в том числе и коррупция. Коррупционная проблема на Украине особо обострилась во время спецоперации. Таким образом, в стране в скором времени могут появиться новые олигархи, которые игнорируют закон.