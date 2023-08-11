Зеленский предложил уволенным военкомам отправиться на фронт

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский принял решение уволить всех областных военкомов Фото:
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Если уволенные украинские военкомы хотят сохранить свои звания, то они должны отправиться на фронт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, то они должны отправиться на фронт. Подчеркну: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно — под суд», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

В этой же публикации Зеленский сообщил, что все областные военкомы будут уволены. Его решение должен исполнить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Президенту Украины не понравилось, как военкомы исполняли свои обязанности. Зеленский также отметил, что они получали взятки.

Ранее в Верховной раде сообщали, что на Украине проверят военкомов на предмет коррупции. 11 августа было вынесено решение по результатам проверки.

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Если уволенные украинские военкомы хотят сохранить свои звания, то они должны отправиться на фронт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. «Если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, то они должны отправиться на фронт. Подчеркну: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно — под суд», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. В этой же публикации Зеленский сообщил, что все областные военкомы будут уволены. Его решение должен исполнить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Президенту Украины не понравилось, как военкомы исполняли свои обязанности. Зеленский также отметил, что они получали взятки. Ранее в Верховной раде сообщали, что на Украине проверят военкомов на предмет коррупции. 11 августа было вынесено решение по результатам проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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