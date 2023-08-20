Дерипаска заявил о возможности России построить новую экономику

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Дерипаска раскрыл новые возможности для российской экономики Фото:

Пока американские политики занимаются раскручиванием конфликтов по всему миру, у России появляется исторический шанс построить новую экономику. Об этом написал российский промышленник Олег Дерипаска в Telegram.

«Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у Русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси. <…> Будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток», — рассказал Дерипаска в своем telegram-канале.

Он добавил, что международные конфликты, которые разжигают США по всему миру, тяжелым бременем ложатся на их национальную экономику. У России появилась возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал провести в Россию новую приватизацию. Он отметил, что продажа госсобственности должна быть «масштабной» и «честной».

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Пока американские политики занимаются раскручиванием конфликтов по всему миру, у России появляется исторический шанс построить новую экономику. Об этом написал российский промышленник Олег Дерипаска в Telegram. «Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у Русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси. <…> Будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток», — рассказал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что международные конфликты, которые разжигают США по всему миру, тяжелым бременем ложатся на их национальную экономику. У России появилась возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток. Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал провести в Россию новую приватизацию. Он отметил, что продажа госсобственности должна быть «масштабной» и «честной».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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