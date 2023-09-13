Дерипаска заявил о шансе на мирные переговоры по Украине

13 сентября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что через год может закончиться конфликт с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что при активной позиции пацифистов через год возможно окончание конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Через год при активной позиции пацифистов шанс есть [провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине]», — пояснил Олег Дерипаска. Таким образом бизнесмен отреагировал на анонс визита посланника Ватикана в Китай для обсуждения мирных переговоров по Украине. Россия неоднократно давала понять, что готова к проведению переговоров с Украиной. При этом в Киеве выступают против этого. В стране даже был введен декрет о запрете их проведения. При этом в США уверены, что наоборот Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что при активной позиции пацифистов через год возможно окончание конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Через год при активной позиции пацифистов шанс есть [провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине]», — пояснил Олег Дерипаска. Таким образом бизнесмен отреагировал на анонс визита посланника Ватикана в Китай для обсуждения мирных переговоров по Украине. Россия неоднократно давала понять, что готова к проведению переговоров с Украиной. При этом в Киеве выступают против этого. В стране даже был введен декрет о запрете их проведения. При этом в США уверены, что наоборот Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.