Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что при активной позиции пацифистов через год возможно окончание конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Через год при активной позиции пацифистов шанс есть [провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине]», — пояснил Олег Дерипаска. Таким образом бизнесмен отреагировал на анонс визита посланника Ватикана в Китай для обсуждения мирных переговоров по Украине.
Россия неоднократно давала понять, что готова к проведению переговоров с Украиной. При этом в Киеве выступают против этого. В стране даже был введен декрет о запрете их проведения. При этом в США уверены, что наоборот Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.
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