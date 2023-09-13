Дерипаска заявил о шансе на мирные переговоры по Украине

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что через год может закончиться конфликт с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что при активной позиции пацифистов через год возможно окончание конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Через год при активной позиции пацифистов шанс есть [провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине]», — пояснил Олег Дерипаска. Таким образом бизнесмен отреагировал на анонс визита посланника Ватикана в Китай для обсуждения мирных переговоров по Украине.

Россия неоднократно давала понять, что готова к проведению переговоров с Украиной. При этом в Киеве выступают против этого. В стране даже был введен декрет о запрете их проведения. При этом в США уверены, что наоборот Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что при активной позиции пацифистов через год возможно окончание конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Через год при активной позиции пацифистов шанс есть [провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине]», — пояснил Олег Дерипаска. Таким образом бизнесмен отреагировал на анонс визита посланника Ватикана в Китай для обсуждения мирных переговоров по Украине. Россия неоднократно давала понять, что готова к проведению переговоров с Украиной. При этом в Киеве выступают против этого. В стране даже был введен декрет о запрете их проведения. При этом в США уверены, что наоборот Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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