В Якутии нашли пропавший самолет Ан-2

01 июля 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Судьба двух пассажиров Ан-2 пока неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Якутии нашли обломки самолета Ан-2, который больше недели назад пропал с радаров. Рядом нашли тело погибшего. «Обгоревший самолет увидели с воздуха спасатели на Ми-8. Рядом обнаружено тело одного погибшего, личность еще устанавливается. Всего на борту было три человека, судьба остальных пока не известна», — пишет telegram-канал SHOT. Ан-2 пропал с радаров в Якутии, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пишет «Дни.ру». На борту были два члена экипажа и пассажир. Для поиска воздушного судна отправили самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Самолет принадлежал компании «Техсервис», у которой не было сертификата, разрешающего коммерческие авиаперевозки и выполнение авиационных работ, передает Life . В этот же день в Якутии пропал Ан-30, но вскоре его нашли. Там никто не пострадал. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Якутии нашли обломки самолета Ан-2, который больше недели назад пропал с радаров. Рядом нашли тело погибшего. «Обгоревший самолет увидели с воздуха спасатели на Ми-8. Рядом обнаружено тело одного погибшего, личность еще устанавливается. Всего на борту было три человека, судьба остальных пока не известна», — пишет telegram-канал SHOT. Ан-2 пропал с радаров в Якутии, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пишет «Дни.ру». На борту были два члена экипажа и пассажир. Для поиска воздушного судна отправили самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Самолет принадлежал компании «Техсервис», у которой не было сертификата, разрешающего коммерческие авиаперевозки и выполнение авиационных работ, передает Life. В этот же день в Якутии пропал Ан-30, но вскоре его нашли. Там никто не пострадал.