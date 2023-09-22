В Минобороны уточнили данные о ракетной атаке на Севастополь

После ракетной атаки на Севастополь военный пропал без вести
Один военнослужащий в Севастополе пропал без вести после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — сообщает Минобороны. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Ранее в ведомстве сообщали о гибели военного.
Обновлено в 17:35. МО РФ сообщает, что пропавший без вести военный являлся единственным погибшим.
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