В Минобороны уточнили данные о ракетной атаке на Севастополь

После ракетной атаки на Севастополь один военнослужащий пропал без вести
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, stock, сбойка
После ракетной атаки на Севастополь военный пропал без вести Фото:

Один военнослужащий в Севастополе пропал без вести после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — сообщает Минобороны. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Ранее в ведомстве сообщали о гибели военного.

Обновлено в 17:35. МО РФ сообщает, что пропавший без вести военный являлся единственным погибшим.

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Один военнослужащий в Севастополе пропал без вести после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — сообщает Минобороны. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Ранее в ведомстве сообщали о гибели военного. Обновлено в 17:35. МО РФ сообщает, что пропавший без вести военный являлся единственным погибшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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