Великобритания оплатит пенсии украинцев

Украина получила 100 млн долларов на выплату пенсий

25 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Министерство финансов Украины сообщило, что получило от Великобритании 100 млн долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Киев получил от Всемирного банка (ВБ) 100 миллионов долларов под гарантии Великобритании. Об этом заявило министерство финансов Украины. Ведомство отметило, что денежные средства направят на компенсацию пенсионных выплат. «Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевский режим потратит более 50 млрд долларов на оборону и безопасность страны, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что Киев с февраля 2022 года получил от Запада финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360

Киев получил от Всемирного банка (ВБ) 100 миллионов долларов под гарантии Великобритании. Об этом заявило министерство финансов Украины. Ведомство отметило, что денежные средства направят на компенсацию пенсионных выплат. «Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевский режим потратит более 50 млрд долларов на оборону и безопасность страны, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что Киев с февраля 2022 года получил от Запада финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360