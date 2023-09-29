В Петербурге выстроились очереди в военкоматы

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Военный комиссариат Курганской области. Курган, призыв, военкомат, призывной пункт, военный комиссариат, военный комиссариат по курганской области
Военкоматы в Петербурге не справляются с большими очередями Фото:

В Санкт-Петербурге образовались очереди в военкоматы. Из-за этого комиссариаты не справляются с нагрузкой.

«Значительное число ожидающих [в очередях] — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету», — передает издание «Фонтанка.ру». В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для организаций. Уточняется, что военкоматы не справляются с огромным количеством желающих.

Ранее стало известно, что с 1 октября в России ужесточат штрафы для работодателей за игнорирование воинского учета своих сотрудников. Так, взыскания намерены увеличить до 400—500 тысяч рублей.

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В Санкт-Петербурге образовались очереди в военкоматы. Из-за этого комиссариаты не справляются с нагрузкой. «Значительное число ожидающих [в очередях] — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету», — передает издание «Фонтанка.ру». В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для организаций. Уточняется, что военкоматы не справляются с огромным количеством желающих. Ранее стало известно, что с 1 октября в России ужесточат штрафы для работодателей за игнорирование воинского учета своих сотрудников. Так, взыскания намерены увеличить до 400—500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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