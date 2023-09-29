В Петербурге выстроились очереди в военкоматы

В Санкт-Петербурге образовались очереди в военкоматы. Из-за этого комиссариаты не справляются с нагрузкой.
«Значительное число ожидающих [в очередях] — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету», — передает издание «Фонтанка.ру». В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для организаций. Уточняется, что военкоматы не справляются с огромным количеством желающих.
Ранее стало известно, что с 1 октября в России ужесточат штрафы для работодателей за игнорирование воинского учета своих сотрудников. Так, взыскания намерены увеличить до 400—500 тысяч рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.