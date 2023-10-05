Латвия намекнула живущим в стране гражданам РФ на депортацию

Граждан РФ могут депортировать из Латвии
© Служба новостей «URA.RU»
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Письма с уведомлением о возможной депортации были разосланы 3255 гражданам России Фото:

Более трех тысяч граждан России возможно должны будут покинуть Латвию из-за новых требований закона об иммиграции. В разосланных россиянам письмах уточняется, что им нужно подать заявку на какой-либо вид на жительство (ВНЖ) или уехать. Об этом сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в эфире латвийского телевидения.

«Те, кто ничего не делает, должны уехать», — пояснила она. Всего письма были разосланы 3255 гражданам России. Розе уточнила, что 73 из них находится за границей, а еще около 200 не имеют зарегистрированного места жительства.

Уже в декабре УДГМ проверит кто подал необходимые документы в управление, а кто не сделал ничего для получения ВНЖ. Если граждане, не отправившие документы, останутся в стране, то о них будет сообщено в Государственную пограничную охрану. Также УДГМ напоминает, что гражданам России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, необходимо пройти проверку на знание государственного языка, если прошлая попытка была безуспешной.

Летом источники URA.RU сообщили, что в Латвии уже готовятся железнодорожные составы для отправки русскоязычных граждан, которые не смогут сдать экзамен на знание латышского языка. Тогда новый закон обязал сдавать экзамен на знание латышского языка всех, кто имеет только вид на жительство, а не гражданство республики или ЕС.

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Более трех тысяч граждан России возможно должны будут покинуть Латвию из-за новых требований закона об иммиграции. В разосланных россиянам письмах уточняется, что им нужно подать заявку на какой-либо вид на жительство (ВНЖ) или уехать. Об этом сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в эфире латвийского телевидения. «Те, кто ничего не делает, должны уехать», — пояснила она. Всего письма были разосланы 3255 гражданам России. Розе уточнила, что 73 из них находится за границей, а еще около 200 не имеют зарегистрированного места жительства. Уже в декабре УДГМ проверит кто подал необходимые документы в управление, а кто не сделал ничего для получения ВНЖ. Если граждане, не отправившие документы, останутся в стране, то о них будет сообщено в Государственную пограничную охрану. Также УДГМ напоминает, что гражданам России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, необходимо пройти проверку на знание государственного языка, если прошлая попытка была безуспешной. Летом источники URA.RU сообщили, что в Латвии уже готовятся железнодорожные составы для отправки русскоязычных граждан, которые не смогут сдать экзамен на знание латышского языка. Тогда новый закон обязал сдавать экзамен на знание латышского языка всех, кто имеет только вид на жительство, а не гражданство республики или ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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