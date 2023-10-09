Депутат Журова обвинила Европу в двойных стандартах к российским спортсменам

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная завершению первого этапа конкурса "Лидеры России". Москва, журова светлана
Американцы показывают, что не выступают против России и ничего не запрещают, заявила Светлана Журова Фото:

Европа проявляет двойные стандарты по отношению к российским спортсменам, ссылаясь на запреты США. В то время как сами американцы разрешают россиянам выступать под своим флагом. Об этом высказалась олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти двойные стандарты увидел весь мир, потому что в Америке нет никаких проблем для россиян соревноваться с флагом. А та же Европа устремляется на американцев и говорит, что это они нам диктуют и все запрещают», — заявила Журова в интервью «Газете.Ru». По ее словам, американцы показывают, что не выступают против России и ничего не запрещают, а все действия против спортсменов являются выбором Европы.

Ранее международная организация Ultimate Fighting Championship (UFC) разрешила российским бойцам выступать под флагом России. Об этом на пресс-конференции рассказал глава промоушена Дэйн Уайт. Он отметил, что не предавал запрету флагов большое значение, однако со временем сложившаяся ситуация его устраивать перестала.

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Европа проявляет двойные стандарты по отношению к российским спортсменам, ссылаясь на запреты США. В то время как сами американцы разрешают россиянам выступать под своим флагом. Об этом высказалась олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. «Мне бы очень хотелось, чтобы эти двойные стандарты увидел весь мир, потому что в Америке нет никаких проблем для россиян соревноваться с флагом. А та же Европа устремляется на американцев и говорит, что это они нам диктуют и все запрещают», — заявила Журова в интервью «Газете.Ru». По ее словам, американцы показывают, что не выступают против России и ничего не запрещают, а все действия против спортсменов являются выбором Европы. Ранее международная организация Ultimate Fighting Championship (UFC) разрешила российским бойцам выступать под флагом России. Об этом на пресс-конференции рассказал глава промоушена Дэйн Уайт. Он отметил, что не предавал запрету флагов большое значение, однако со временем сложившаяся ситуация его устраивать перестала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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