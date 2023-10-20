Суд запретил Роспатенту прекращать лицензии «Балтики» на Holsten и Tuborg

21 октября 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Росимущество временно владеет большинством долей пивоваренной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на бренды Holsten, Kronenbourg и Tuborg, указано в постановлении. Ведомство временно завладело большинством долей кампании. Оставшуюся часть контролирует датский холдинг Carlsberg Group, представители которого добиваются, чтобы пивоваренный завод лишили лицензии. «В рамках дела суд запретил Роспатенту прекращать лицензии „Балтики“ на ряд марки Seth & Rileys Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на делопроизводство. В июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина доли датской группы перешли под временное управление Росимущества, речь идет о 98,56%. В ответ на это в Carlsberg Group попытались отозвать у «Балтики» лицензии на производство и продажу пива. Ранее датская компания завершила поиск нового инвестора для «Балтики». В Carlsberg Group заявляли, что намерены продолжить свою деятельность в РФ пока контракт не будет подписан, передает RT.

Суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на бренды Holsten, Kronenbourg и Tuborg, указано в постановлении. Ведомство временно завладело большинством долей кампании. Оставшуюся часть контролирует датский холдинг Carlsberg Group, представители которого добиваются, чтобы пивоваренный завод лишили лицензии. «В рамках дела суд запретил Роспатенту прекращать лицензии „Балтики“ на ряд марки Seth & Rileys Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. В июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина доли датской группы перешли под временное управление Росимущества, речь идет о 98,56%. В ответ на это в Carlsberg Group попытались отозвать у «Балтики» лицензии на производство и продажу пива. Ранее датская компания завершила поиск нового инвестора для «Балтики». В Carlsberg Group заявляли, что намерены продолжить свою деятельность в РФ пока контракт не будет подписан, передает RT.