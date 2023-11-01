Украинское ПВО не справляется с атаками ВС РФ по промышленным объектам

02 ноября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

ПВО Украины не смогла отразить атаки ВС ВФ по промышленным объектам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли несколько массированных ударов по промышленным объектам Украины, однако их противовоздушная оборона (ПВО) отразить атаки не смогла. Об этом сообщил источники, знакомые с ситуацией. «С вечера 31 октября и днем 1 ноября российские вооруженные силы нанесли несколько последовательных массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры. Цели были поражены в большинстве регионов Украины в том числе и в Киевской области», — рассказали источники журналистам «Известия». Они также уточнили, что украинской ПВО не удалось отразить атаки. В ночь на 1 ноября в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Истребители ВКС РФ в течение последних суток сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка. Общие потери ВСУ на данном участке фронта составили 245 военнослужащих, три танка, три автомобиля и две гаубицы Д-30. Также было уничтожено 48 беспилотных летательных аппаратов, передает RT.

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли несколько массированных ударов по промышленным объектам Украины, однако их противовоздушная оборона (ПВО) отразить атаки не смогла. Об этом сообщил источники, знакомые с ситуацией. «С вечера 31 октября и днем 1 ноября российские вооруженные силы нанесли несколько последовательных массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры. Цели были поражены в большинстве регионов Украины в том числе и в Киевской области», — рассказали источники журналистам «Известия». Они также уточнили, что украинской ПВО не удалось отразить атаки. В ночь на 1 ноября в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Истребители ВКС РФ в течение последних суток сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка. Общие потери ВСУ на данном участке фронта составили 245 военнослужащих, три танка, три автомобиля и две гаубицы Д-30. Также было уничтожено 48 беспилотных летательных аппаратов, передает RT.