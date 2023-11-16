Израиль резко ответил на призыв СБ ООН прекратить огонь в Газе

Резолюция Совбеза ООН о перемирии Израиля и боевиков ХАМАС является оторванной от реальности и бессмысленной. Об этом заявил постпред Израиля при международной организации Гилад Эрдан.
«Резолюция Совбеза ООН оторвана от реальности и бессмысленна», — написал Гилад Эрдан в соцсети X. Он добавил, что Израиль продолжит действовать в связи с международным правом вне зависимости от решения Совбеза.
Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Свое решение представители ООН аргументировали возможностью дать гуманитарным организациям возобновить продовольственную помощь мирным гражданам в секторе Газа. За нее проголосовали 12 стран. Ранее Международный суд ООН инициировал дело об оккупации Израилем палестинских земель, передает РАПСИ.
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