Израиль резко ответил на призыв СБ ООН прекратить огонь в Газе

Постпред Израиля при ООН: резолюция Совбеза о перемирии с ХАМАС бессмысленна

16 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Постперд Израиля при ООН осудил резолюцию Совбеза о перемирии на Ближнем Востоке Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Резолюция Совбеза ООН о перемирии Израиля и боевиков ХАМАС является оторванной от реальности и бессмысленной. Об этом заявил постпред Израиля при международной организации Гилад Эрдан. «Резолюция Совбеза ООН оторвана от реальности и бессмысленна», — написал Гилад Эрдан в соцсети X. Он добавил, что Израиль продолжит действовать в связи с международным правом вне зависимости от решения Совбеза. Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Свое решение представители ООН аргументировали возможностью дать гуманитарным организациям возобновить продовольственную помощь мирным гражданам в секторе Газа. За нее проголосовали 12 стран. Ранее Международный суд ООН инициировал дело об оккупации Израилем палестинских земель, передает РАПСИ.

Резолюция Совбеза ООН о перемирии Израиля и боевиков ХАМАС является оторванной от реальности и бессмысленной. Об этом заявил постпред Израиля при международной организации Гилад Эрдан. «Резолюция Совбеза ООН оторвана от реальности и бессмысленна», — написал Гилад Эрдан в соцсети X. Он добавил, что Израиль продолжит действовать в связи с международным правом вне зависимости от решения Совбеза. Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Свое решение представители ООН аргументировали возможностью дать гуманитарным организациям возобновить продовольственную помощь мирным гражданам в секторе Газа. За нее проголосовали 12 стран. Ранее Международный суд ООН инициировал дело об оккупации Израилем палестинских земель, передает РАПСИ.