В Кремле обрадовались освобождению заложников из Газы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В РФ положительно встретили прекращение огня и освобождение заложников из сектора Газа, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Кремле приветствуют освобождение заложников из сектора Газа и рассматривали это как положительную новость. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительно. Это первая хорошая новость из сектора Газа за длительное время», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство международных стран, включая Россию, призывали к прекращению огня и гуманитарным паузам, поскольку именно на основе таких пауз можно начать надеяться на появление контуров будущего урегулирования этой проблемы.

Между Израилем и ХАМАСом 21 ноября объявлен четырехдневный режим прекращения огня. Палестинцы также могут запросить продление этой сделки.

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В Кремле приветствуют освобождение заложников из сектора Газа и рассматривали это как положительную новость. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положительно. Это первая хорошая новость из сектора Газа за длительное время», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство международных стран, включая Россию, призывали к прекращению огня и гуманитарным паузам, поскольку именно на основе таких пауз можно начать надеяться на появление контуров будущего урегулирования этой проблемы. Между Израилем и ХАМАСом 21 ноября объявлен четырехдневный режим прекращения огня. Палестинцы также могут запросить продление этой сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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