В Кремле обрадовались освобождению заложников из Газы

В Кремле приветствуют освобождение заложников из сектора Газа и рассматривали это как положительную новость. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Положительно. Это первая хорошая новость из сектора Газа за длительное время», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство международных стран, включая Россию, призывали к прекращению огня и гуманитарным паузам, поскольку именно на основе таких пауз можно начать надеяться на появление контуров будущего урегулирования этой проблемы.
Между Израилем и ХАМАСом 21 ноября объявлен четырехдневный режим прекращения огня. Палестинцы также могут запросить продление этой сделки.
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