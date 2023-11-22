В мире В Кремле обрадовались освобождению заложников из Газы 22 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 + В РФ положительно встретили прекращение огня и освобождение заложников из сектора Газа, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Кремле приветствуют освобождение заложников из сектора Газа и рассматривали это как положительную новость. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положительно. Это первая хорошая новость из сектора Газа за длительное время», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство международных стран, включая Россию, призывали к прекращению огня и гуманитарным паузам, поскольку именно на основе таких пауз можно начать надеяться на появление контуров будущего урегулирования этой проблемы. Между Израилем и ХАМАСом 21 ноября объявлен четырехдневный режим прекращения огня. Палестинцы также могут запросить продление этой сделки. В Кремле приветствуют освобождение заложников из сектора Газа и рассматривали это как положительную новость. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положительно. Это первая хорошая новость из сектора Газа за длительное время», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство международных стран, включая Россию, призывали к прекращению огня и гуманитарным паузам, поскольку именно на основе таких пауз можно начать надеяться на появление контуров будущего урегулирования этой проблемы. Между Израилем и ХАМАСом 21 ноября объявлен четырехдневный режим прекращения огня. Палестинцы также могут запросить продление этой сделки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям