Чем известен журналист Красовский, которого могли отравить по приказу Украины

Журналист Красовский попал в больницу

25 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Журналист также открыто рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе Фото: Антон Красовский / страница Вконтакте / https://vk.com/krasovkin © URA.RU Широко известный в медийном пространстве России журналист телеканала RT Антон Красовский был госпитализирован. Источник украинского СМИ Kyiv Post сообщил, что он был отравлен по приказу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Сам журналист ранее рассказал в своем telegram-канале, что в начале прошлой недели ему стало плохо. Отмечается, что у него заболел живот и его начало тошнить, после чего он потерял сознание. На данный момент журналист приходит в себя. Красовский родился в 1975 году в Подольске. Он построил успешную карьеру в журналистике, включая работу в таких изданиях, как «Независимая газета», «Коммерсант», Harper’s Bazaar и Vogue. В 2013 году Красовский сделал смелое заявление о своей нетрадиционной ориентации в прямом эфире на телеканале Kontr-TV. Это вызвало широкий резонанс и привело к его увольнению. Данный поступок, а также последующее открытое признание своего ВИЧ-положительного статуса, привлекли внимание общественности и СМИ. В течение своей карьеры Красовский активно участвовал в политической жизни страны, в том числе занимая пост главы штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2011 года. Впоследствии в 2017 году он присоединился к команде Ксении Собчак. Он также является соавтором книги «Собчак против всех». Но его карьера в медиаиндустрии была омрачена скандалами. В том числе заявлением о «топлении украинских детей», которое привело к прекращению сотрудничества с Russia Today. Это высказывание вызвало бурную реакцию в обществе и было осуждено руководством канала. Красовский принес публичные извинения, однако его репутация была подорвана. После этого инцидента главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с журналистом. В феврале 2022 года Красовский попал в санкционный список Евросоюза и в мае того же года его YouTube-канал был заблокирован. Несмотря на взлеты и падения в карьере, Красовский остается одной из самых ярких и спорных фигур в российской журналистике. Его вклад в обсуждение важных социальных вопросов, включая проблему ВИЧ/СПИДа, и активное участие в культурной жизни страны продолжают вызывать интерес и внимание СМИ и общественности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Широко известный в медийном пространстве России журналист телеканала RT Антон Красовский был госпитализирован. Источник украинского СМИ Kyiv Post сообщил, что он был отравлен по приказу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Сам журналист ранее рассказал в своем telegram-канале, что в начале прошлой недели ему стало плохо. Отмечается, что у него заболел живот и его начало тошнить, после чего он потерял сознание. На данный момент журналист приходит в себя. Красовский родился в 1975 году в Подольске. Он построил успешную карьеру в журналистике, включая работу в таких изданиях, как «Независимая газета», «Коммерсант», Harper’s Bazaar и Vogue. В 2013 году Красовский сделал смелое заявление о своей нетрадиционной ориентации в прямом эфире на телеканале Kontr-TV. Это вызвало широкий резонанс и привело к его увольнению. Данный поступок, а также последующее открытое признание своего ВИЧ-положительного статуса, привлекли внимание общественности и СМИ. В течение своей карьеры Красовский активно участвовал в политической жизни страны, в том числе занимая пост главы штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2011 года. Впоследствии в 2017 году он присоединился к команде Ксении Собчак. Он также является соавтором книги «Собчак против всех». Но его карьера в медиаиндустрии была омрачена скандалами. В том числе заявлением о «топлении украинских детей», которое привело к прекращению сотрудничества с Russia Today. Это высказывание вызвало бурную реакцию в обществе и было осуждено руководством канала. Красовский принес публичные извинения, однако его репутация была подорвана. После этого инцидента главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с журналистом. В феврале 2022 года Красовский попал в санкционный список Евросоюза и в мае того же года его YouTube-канал был заблокирован. Несмотря на взлеты и падения в карьере, Красовский остается одной из самых ярких и спорных фигур в российской журналистике. Его вклад в обсуждение важных социальных вопросов, включая проблему ВИЧ/СПИДа, и активное участие в культурной жизни страны продолжают вызывать интерес и внимание СМИ и общественности.