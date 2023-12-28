Мишустин поручил Минздраву разрабатывать лекарства

28 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Минздраву поручено акцентировать внимание на разработке востребованных лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву включать в госзадания исследования по разработке лекарств в приоритетном порядке. Соответствующая задача была поставлена в ходе заседания по итогам стратегической сессии «О крупных проектах технологического суверенитета». «Минздраву предстоит обеспечить в приоритетном порядке включение в госзадания научных исследований, связанных с разработкой оригинальных лекарств и наиболее востребованных медицинских изделий, а также медицинских технологий по диагностике и лечению различных заболеваний», — сообщается на официальном сайте правительства страны. Срок выполнение этой задачи — до 25 января предстоящего года. Кроме того вице-премьеру Татьяне Голиковой поручили включить в работу по проработке законодательных инициатив, связанных с разработкой медицинских технологий в РФ. Также в РФ хотят сформировать механизм ускоренной регистрации медикаментов. Михаил Мишустин неоднократно поднимал вопрос о необходимости совершенствования здравоохранения в России. Он отмечал, что в стране должна быть решена проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи. В РФ также пообещали выделить 7,5 млрд рублей на оплату труда медикам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву включать в госзадания исследования по разработке лекарств в приоритетном порядке. Соответствующая задача была поставлена в ходе заседания по итогам стратегической сессии «О крупных проектах технологического суверенитета». «Минздраву предстоит обеспечить в приоритетном порядке включение в госзадания научных исследований, связанных с разработкой оригинальных лекарств и наиболее востребованных медицинских изделий, а также медицинских технологий по диагностике и лечению различных заболеваний», — сообщается на официальном сайте правительства страны. Срок выполнение этой задачи — до 25 января предстоящего года. Кроме того вице-премьеру Татьяне Голиковой поручили включить в работу по проработке законодательных инициатив, связанных с разработкой медицинских технологий в РФ. Также в РФ хотят сформировать механизм ускоренной регистрации медикаментов. Михаил Мишустин неоднократно поднимал вопрос о необходимости совершенствования здравоохранения в России. Он отмечал, что в стране должна быть решена проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи. В РФ также пообещали выделить 7,5 млрд рублей на оплату труда медикам.