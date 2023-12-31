В Севастополе объявили воздушную тревогу

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В Севастополе звучит тревога, движение по Крымскому мосту приостановлено Фото:

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в Telegram. В этот же момент движение по Крымскому мосту было также перекрыто, сообщили в информационном центре.

Обновлено в 13:00 по мск:

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил Развожаев.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в Telegram. В этот же момент движение по Крымскому мосту было также перекрыто, сообщили в информационном центре. Обновлено в 13:00 по мск: Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил Развожаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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