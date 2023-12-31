В Севастополе звучит тревога, движение по Крымскому мосту приостановлено
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в Telegram. В этот же момент движение по Крымскому мосту было также перекрыто, сообщили в информационном центре.
Обновлено в 13:00 по мск:
Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил Развожаев.
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