Происшествия Криминал Infobae: в Аргентине убили программиста из России 09 января 2024 в 03:10 Размер текста - 17 + В Аргентине налетчики убили программиста, который был выходцем из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргентине грабители убили программиста российского происхождения, когда он попытался дать отпор преступникам. Об этом сообщили источники в полиции. «Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками. Они ограбили его у его дома в Буэнос-Айресе в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — передает портал Infobae со ссылкой на источники. По данным портала, полиция установила главного подозреваемого в преступлении — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Правоохранители продолжают поиск остальных налетчиков. В Аргентине грабители убили программиста российского происхождения, когда он попытался дать отпор преступникам. Об этом сообщили источники в полиции. «Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками. Они ограбили его у его дома в Буэнос-Айресе в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — передает портал Infobae со ссылкой на источники. По данным портала, полиция установила главного подозреваемого в преступлении — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Правоохранители продолжают поиск остальных налетчиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям