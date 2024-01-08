Infobae: в Аргентине убили программиста из России

В Аргентине налетчики убили программиста, который был выходцем из России
В Аргентине грабители убили программиста российского происхождения, когда он попытался дать отпор преступникам. Об этом сообщили источники в полиции.
«Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками. Они ограбили его у его дома в Буэнос-Айресе в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», —
По данным портала, полиция установила главного подозреваемого в преступлении — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Правоохранители продолжают поиск остальных налетчиков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.