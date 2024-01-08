08 января 2024

Infobae: в Аргентине убили программиста из России

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В Аргентине налетчики убили программиста, который был выходцем из России Фото:

В Аргентине грабители убили программиста российского происхождения, когда он попытался дать отпор преступникам. Об этом сообщили источники в полиции.

«Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками. Они ограбили его у его дома в Буэнос-Айресе в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — передает портал Infobae со ссылкой на источники.

По данным портала, полиция установила главного подозреваемого в преступлении — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Правоохранители продолжают поиск остальных налетчиков.

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В Аргентине грабители убили программиста российского происхождения, когда он попытался дать отпор преступникам. Об этом сообщили источники в полиции. «Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками. Они ограбили его у его дома в Буэнос-Айресе в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — передает портал Infobae со ссылкой на источники. По данным портала, полиция установила главного подозреваемого в преступлении — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Правоохранители продолжают поиск остальных налетчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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