08 января 2024

Диетолог рассказала, какой напиток способен продлить жизнь

Диетолог Залетова: какао способно продлить жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Какао улучшает память и внимание Фото:

Антиоксиданты в продуктах могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и продлить жизнь. Как пример врач-диетолог Татьяна Залетова приводит какао.

«Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов», — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Татьяна Залетова отметила, что какао продлевает жизнь. Она также упомянула, что антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в этом напитке, улучшают память и внимание. Диетолог добавила, что функции, которые угасают с возрастом, такие как способность обучаться и переносить физические нагрузки, теряются меньше при употреблении продуктов с антиоксидантами, и какао является одним из них.

В состав напитка входят компоненты, полезные людям с заболеваниями печени. Она также порекомендовала употреблять какао без молока и сахара два-три раза в неделю. Диетолог уточнила, что употребление какао с сахаром или сиропом, приготовленного на молоке, может негативно отразиться на весе, и таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять.

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что морская рыба богата йодом, который необходим человеку. Именно поэтому она считается более полезной, чем речная. Примерами морской рыбы, богатой йодом, являются сельдь и скумбрия.

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Антиоксиданты в продуктах могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и продлить жизнь. Как пример врач-диетолог Татьяна Залетова приводит какао. «Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов», — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik. Татьяна Залетова отметила, что какао продлевает жизнь. Она также упомянула, что антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в этом напитке, улучшают память и внимание. Диетолог добавила, что функции, которые угасают с возрастом, такие как способность обучаться и переносить физические нагрузки, теряются меньше при употреблении продуктов с антиоксидантами, и какао является одним из них. В состав напитка входят компоненты, полезные людям с заболеваниями печени. Она также порекомендовала употреблять какао без молока и сахара два-три раза в неделю. Диетолог уточнила, что употребление какао с сахаром или сиропом, приготовленного на молоке, может негативно отразиться на весе, и таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что морская рыба богата йодом, который необходим человеку. Именно поэтому она считается более полезной, чем речная. Примерами морской рыбы, богатой йодом, являются сельдь и скумбрия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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