Развлечения Интересное Аккаунт BMW опубликовал в соцсетях на 10 млн человек видео с русским матом. Видео 13 января 2024 в 22:11 Размер текста - 17 + Под видео в соцсети сразу же отметились русские подписчики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный аккаунт BMW M (дочерняя компания BMW AG, поддерживаемая гоночную программу) выложил короткое видео австрийского блогера с матерным треком на русском языке. На аккаунт BMW M в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписано десять миллионов человек. Видеоролик опубликован под российский трек, в котором используются маты. «Проститутка, я твою маму ***, говно», — поется в песне. Под видео в соцсети сразу отметились русские подписчики. «Сториз бомба у вас», «Русскоязычные, не рассказывайте им только», — написали пользователи. Официальный аккаунт BMW M (дочерняя компания BMW AG, поддерживаемая гоночную программу) выложил короткое видео австрийского блогера с матерным треком на русском языке. На аккаунт BMW M в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписано десять миллионов человек. Видеоролик опубликован под российский трек, в котором используются маты. «Проститутка, я твою маму ***, говно», — поется в песне. Под видео в соцсети сразу отметились русские подписчики. «Сториз бомба у вас», «Русскоязычные, не рассказывайте им только», — написали пользователи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям