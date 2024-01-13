Под видео в соцсети сразу же отметились русские подписчики
Официальный аккаунт BMW M (дочерняя компания BMW AG, поддерживаемая гоночную программу) выложил короткое видео австрийского блогера с матерным треком на русском языке. На аккаунт BMW M в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписано десять миллионов человек.
Видеоролик опубликован под российский трек, в котором используются маты. «Проститутка, я твою маму ***, говно», — поется в песне.
Под видео в соцсети сразу отметились русские подписчики. «Сториз бомба у вас», «Русскоязычные, не рассказывайте им только», — написали пользователи.
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