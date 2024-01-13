Аккаунт BMW опубликовал в соцсетях на 10 млн человек видео с русским матом. Видео

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Под видео в соцсети сразу же отметились русские подписчики Фото:

Официальный аккаунт BMW M (дочерняя компания BMW AG, поддерживаемая гоночную программу) выложил короткое видео австрийского блогера с матерным треком на русском языке. На аккаунт BMW M в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписано десять миллионов человек.

Видеоролик опубликован под российский трек, в котором используются маты. «Проститутка, я твою маму ***, говно», — поется в песне.

Под видео в соцсети сразу отметились русские подписчики. «Сториз бомба у вас», «Русскоязычные, не рассказывайте им только», — написали пользователи.

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Официальный аккаунт BMW M (дочерняя компания BMW AG, поддерживаемая гоночную программу) выложил короткое видео австрийского блогера с матерным треком на русском языке. На аккаунт BMW M в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подписано десять миллионов человек. Видеоролик опубликован под российский трек, в котором используются маты. «Проститутка, я твою маму ***, говно», — поется в песне. Под видео в соцсети сразу отметились русские подписчики. «Сториз бомба у вас», «Русскоязычные, не рассказывайте им только», — написали пользователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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