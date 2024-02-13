Песков: президента Палестины ждут в Москве

13 февраля 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков надеется, что визит состоится в удобное для всех время Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава Палестины Махмуд Аббас приглашен в Москву. Кремль надеется, что визит пройдет в удобное для всех время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Глава Палестины планировал посетить Россию еще в ноябре 2023 года после начала очередной войны на Ближнем Востоке. Однако он был отложен по просьбе палестинской стороны. Руководство страны заявило, что в регионе сложная ситуация, передает MK.RU . В планы предыдущего визита входило обсуждение конфликта на Ближнем Востоке. Песков отмечал, что Аббас хотел еще переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Палестины Махмуд Аббас приглашен в Москву. Кремль надеется, что визит пройдет в удобное для всех время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Глава Палестины планировал посетить Россию еще в ноябре 2023 года после начала очередной войны на Ближнем Востоке. Однако он был отложен по просьбе палестинской стороны. Руководство страны заявило, что в регионе сложная ситуация, передает MK.RU. В планы предыдущего визита входило обсуждение конфликта на Ближнем Востоке. Песков отмечал, что Аббас хотел еще переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.