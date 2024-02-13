Песков: президента Палестины ждут в Москве

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков надеется, что визит состоится в удобное для всех время Фото:
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Глава Палестины Махмуд Аббас приглашен в Москву. Кремль надеется, что визит пройдет в удобное для всех время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Палестины планировал посетить Россию еще в ноябре 2023 года после начала очередной войны на Ближнем Востоке. Однако он был отложен по просьбе палестинской стороны. Руководство страны заявило, что в регионе сложная ситуация, передает MK.RU.

В планы предыдущего визита входило обсуждение конфликта на Ближнем Востоке. Песков отмечал, что Аббас хотел еще переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Глава Палестины Махмуд Аббас приглашен в Москву. Кремль надеется, что визит пройдет в удобное для всех время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Глава Палестины планировал посетить Россию еще в ноябре 2023 года после начала очередной войны на Ближнем Востоке. Однако он был отложен по просьбе палестинской стороны. Руководство страны заявило, что в регионе сложная ситуация, передает MK.RU. В планы предыдущего визита входило обсуждение конфликта на Ближнем Востоке. Песков отмечал, что Аббас хотел еще переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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