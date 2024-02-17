Белгородские ТЦ наладили систему оповещения в случае ракетной опасности

17 февраля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

В белгородских ТЦ установили системы оповещения, заявил Вячеслав Гладков Фото: официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В торговых центрах Белгородской области успешно налажена система оповещения в случае ракетной угрозы. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Несколько дней назад я уже рассказывал о том, что в рамках решения Оперативного штаба рекомендовали владельцам крупных торговых центров, а в Белгородской области их 400, отладить систему оповещения в случае ракетной опасности. На сегодняшний день такая работа выполнена», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что владельцы ТЦ отнеслись к этому решению с пониманием. На следующей неделе власти региона вместе с главами муниципальных образований проведут проверку исполнения этого поручения, заключил Гладков. Украинские военные 15 февраля совершили ракетный удар по Белгороду. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, включая годовалую девочку. Были нанесены серьезные повреждения торговому центру на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека. Здание школы № 42 по улице 60 лет Октября также пострадало — имеются выбитые стекла и поврежденная инфраструктура стадиона. Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины.

В торговых центрах Белгородской области успешно налажена система оповещения в случае ракетной угрозы. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Несколько дней назад я уже рассказывал о том, что в рамках решения Оперативного штаба рекомендовали владельцам крупных торговых центров, а в Белгородской области их 400, отладить систему оповещения в случае ракетной опасности. На сегодняшний день такая работа выполнена», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что владельцы ТЦ отнеслись к этому решению с пониманием. На следующей неделе власти региона вместе с главами муниципальных образований проведут проверку исполнения этого поручения, заключил Гладков. Украинские военные 15 февраля совершили ракетный удар по Белгороду. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, включая годовалую девочку. Были нанесены серьезные повреждения торговому центру на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека. Здание школы № 42 по улице 60 лет Октября также пострадало — имеются выбитые стекла и поврежденная инфраструктура стадиона. Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины.