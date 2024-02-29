Экономика Путин призвал развивать торговый флот РФ 29 февраля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + Торговый флот России будет обновлен, заявил Владимир Путин Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Бизнесу необходимо вкладываться в развитие торгового флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Бизнес должен активно вкладываться в этот проект», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что торговый флот России будет обновлен, при этом развитие Северного морского пути находится в числе приоритетов. Бизнесу необходимо вкладываться в развитие торгового флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Бизнес должен активно вкладываться в этот проект», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что торговый флот России будет обновлен, при этом развитие Северного морского пути находится в числе приоритетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям