Путин призвал развивать торговый флот РФ

Торговый флот России будет обновлен, заявил Владимир Путин
Бизнесу необходимо вкладываться в развитие торгового флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Бизнес должен активно вкладываться в этот проект», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что торговый флот России будет обновлен, при этом развитие Северного морского пути находится в числе приоритетов.
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