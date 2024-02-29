Путин призвал развивать торговый флот РФ

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Торговый флот России будет обновлен, заявил Владимир Путин Фото:

Бизнесу необходимо вкладываться в развитие торгового флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Бизнес должен активно вкладываться в этот проект», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что торговый флот России будет обновлен, при этом развитие Северного морского пути находится в числе приоритетов.

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Бизнесу необходимо вкладываться в развитие торгового флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Бизнес должен активно вкладываться в этот проект», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что торговый флот России будет обновлен, при этом развитие Северного морского пути находится в числе приоритетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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