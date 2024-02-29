Захарова после речи Путина пришла к выводу, что РФ соревнуется не с Западом, а сама с собой

Захарова: Россия соревнуется сама с собой
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Будущее страны находится в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024, заявила Мария Захарова Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Россия соревнуется не с Западом, а сама с собой. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после обращения российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Главное для меня в послании Путина: мы соревнуемся не с заграницей, а сами с собой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Россия ставит перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добивается их. По словам Захаровой, будущее страны находится в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024.

Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. В послании были озвучены планы государства на будущее. URA.RU собрало главное из выступления президента.

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Россия соревнуется не с Западом, а сама с собой. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после обращения российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию. «Главное для меня в послании Путина: мы соревнуемся не с заграницей, а сами с собой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Россия ставит перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добивается их. По словам Захаровой, будущее страны находится в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024. Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. В послании были озвучены планы государства на будущее. URA.RU собрало главное из выступления президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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