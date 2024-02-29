Володин: Путин в послании ответил на фобии и провокации недружественных стран

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Во главе России сильный лидер, заявил Вячеслав Володин
Во главе России сильный лидер, заявил Вячеслав Володин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на фобии и провокации глав недружественных стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время во главе России находится сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет страна.

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на фобии и провокации глав недружественных стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время во главе России находится сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет страна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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