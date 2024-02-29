Володин: Путин в послании ответил на фобии и провокации недружественных стран

Во главе России сильный лидер, заявил Вячеслав Володин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на фобии и провокации глав недружественных стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — написал Володин
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