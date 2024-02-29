Володин: Путин в послании ответил на фобии и провокации недружественных стран

29 февраля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Во главе России сильный лидер, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на фобии и провокации глав недружественных стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время во главе России находится сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет страна.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на фобии и провокации глав недружественных стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время во главе России находится сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет страна.