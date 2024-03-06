Путин призвал сделать отдых для россиян доступнее

Владимир Путин заявил, что россияне должны отдыхать в стране по доступным ценам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доступного отдыха для как можно большего количества россиян. Об этом российский лидер заявил во время совещания о развитии Юга в России и Приазовья.
«Необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», — сказал Владимир Путин. Трансляция совещания проходит на телеканале «Россия-24».
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