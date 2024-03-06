Путин призвал сделать отдых для россиян доступнее

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что россияне должны отдыхать в стране по доступным ценам Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доступного отдыха для как можно большего количества россиян. Об этом российский лидер заявил во время совещания о развитии Юга в России и Приазовья.

«Необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», — сказал Владимир Путин. Трансляция совещания проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доступного отдыха для как можно большего количества россиян. Об этом российский лидер заявил во время совещания о развитии Юга в России и Приазовья. «Необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», — сказал Владимир Путин. Трансляция совещания проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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