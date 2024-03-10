Delfi: пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту

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Экс-премьер Эстонии Рыйвас подал официальную жалобу с требованием возместить ущерб Фото:

Вечером 9 марта экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса сняли с рейса аэропорту. Делегация Министерства иностранных дел находилась в Японии с визитом. По информации портала Delfi, Рыйвас был в состоянии алкогольного опьянения.

«Вчера вечером Таави Рыйваса сняли с японского рейса в Хельсинки. <…> Рыйвас был нетрезв», — передает издание. Сам экс-премьер виновным себя не считает. «Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб», — сообщил экс-премьер Эстонии Delfi. По его словам, во время полета из Таллина в Хельсинки он использовал ноутбук для работы во время полета, из-за чего повздорил с бортпроводницей. Рыйвас считает, что его не пустили в самолет в Японию именно по этой причине.

Рыйвас в Японию не полетел, об этом заявило министерство иностранных дел. Представитель МИД Эстонии Лийза Тоотс отметила, что Таави Рыйвас официально не летел с делегацией министра в Японию. Она указала, что они пересеклись уже в аэропорту Хельсинки.

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Вечером 9 марта экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса сняли с рейса аэропорту. Делегация Министерства иностранных дел находилась в Японии с визитом. По информации портала Delfi, Рыйвас был в состоянии алкогольного опьянения. «Вчера вечером Таави Рыйваса сняли с японского рейса в Хельсинки. <…> Рыйвас был нетрезв», — передает издание. Сам экс-премьер виновным себя не считает. «Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб», — сообщил экс-премьер Эстонии Delfi. По его словам, во время полета из Таллина в Хельсинки он использовал ноутбук для работы во время полета, из-за чего повздорил с бортпроводницей. Рыйвас считает, что его не пустили в самолет в Японию именно по этой причине. Рыйвас в Японию не полетел, об этом заявило министерство иностранных дел. Представитель МИД Эстонии Лийза Тоотс отметила, что Таави Рыйвас официально не летел с делегацией министра в Японию. Она указала, что они пересеклись уже в аэропорту Хельсинки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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