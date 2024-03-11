В Госдуме высказались о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

Картаполов: второй волны мобилизации после выборов главы РФ не будет

11 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В России не будет новой волны мобилизации, заявил Андрей Картаполов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизации в России после выборов президента РФ не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. До этого в Сети стал распространяться фейковый приказ о дополнительном призыве 300 тысяч человек. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил Андрей Картаполов в интервью RTVI. Фейковые приказ стал пересылаться в Интернете в начале марта. В нем утверждается, что после 25 марта в России начнется вторая волна частичной мобилизации. План призыва — 300 тысяч человек. Однако на документе есть подпись якобы главы Минобороны Сергея Шойгу, которая не соответствует оригинальной. Об этом URA.RU узнало в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. О том, что второй волны мобилизации не будет, заявлял и президент России Владимир Путин. По его словам, каждый день контракт подписывает нужное для армии количество человек, передает телеканал 360.

Мобилизации в России после выборов президента РФ не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. До этого в Сети стал распространяться фейковый приказ о дополнительном призыве 300 тысяч человек. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил Андрей Картаполов в интервью RTVI. Фейковые приказ стал пересылаться в Интернете в начале марта. В нем утверждается, что после 25 марта в России начнется вторая волна частичной мобилизации. План призыва — 300 тысяч человек. Однако на документе есть подпись якобы главы Минобороны Сергея Шойгу, которая не соответствует оригинальной. Об этом URA.RU узнало в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. О том, что второй волны мобилизации не будет, заявлял и президент России Владимир Путин. По его словам, каждый день контракт подписывает нужное для армии количество человек, передает телеканал 360.