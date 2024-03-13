В Кремле заявили, что обсудят желание Армении уйти из ОДКБ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил о том, что России нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне Фото:

В Кремле заявили, что будет обсуждаться желание Армении уйти из ОДКБ. Обсуждение будет идти в рамках заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы услышали это заявление. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне. Будем проявлять и обсуждать в рамках этих заявлений Пашиняна», — отметил Песков. Ранее сообщалось, что между Россией и Арменией не планируется контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ.

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В Кремле заявили, что будет обсуждаться желание Армении уйти из ОДКБ. Обсуждение будет идти в рамках заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, мы услышали это заявление. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне. Будем проявлять и обсуждать в рамках этих заявлений Пашиняна», — отметил Песков. Ранее сообщалось, что между Россией и Арменией не планируется контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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