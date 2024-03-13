Политика В Кремле заявили, что обсудят желание Армении уйти из ОДКБ 13 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Песков заявил о том, что России нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что будет обсуждаться желание Армении уйти из ОДКБ. Обсуждение будет идти в рамках заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, мы услышали это заявление. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне. Будем проявлять и обсуждать в рамках этих заявлений Пашиняна», — отметил Песков. Ранее сообщалось, что между Россией и Арменией не планируется контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ. В Кремле заявили, что будет обсуждаться желание Армении уйти из ОДКБ. Обсуждение будет идти в рамках заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, мы услышали это заявление. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне. Будем проявлять и обсуждать в рамках этих заявлений Пашиняна», — отметил Песков. Ранее сообщалось, что между Россией и Арменией не планируется контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям