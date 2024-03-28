Силовики обнаружили подпольные оружейники в 48 регионах России

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В ходе операции ФСБ изъято 562 единицы огнестрельного оружия Фото:

За период с января по февраль силовые органы пресекли деятельность подпольных оружейных в 48 регионах России. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«За январь—февраль пресечена деятельность подпольных оружейников из 48 регионов», — сообщили в ЦОС ФСБ. Там добавили, что всего было изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатых веществ. Данная операция была проведена ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.

Результат работы позволил пресечь преступную деятельность 134 жителей из разных регионов страны, замешанных в восстановлении боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и его незаконной торговле. Вместе с оружием были изъяты также основные части оружия, боеприпасы и компоненты для их производства. Работа по выявлению и прекращению незаконной деятельности продолжается, заключили в ФСБ.

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За период с января по февраль силовые органы пресекли деятельность подпольных оружейных в 48 регионах России. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. «За январь—февраль пресечена деятельность подпольных оружейников из 48 регионов», — сообщили в ЦОС ФСБ. Там добавили, что всего было изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатых веществ. Данная операция была проведена ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Результат работы позволил пресечь преступную деятельность 134 жителей из разных регионов страны, замешанных в восстановлении боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и его незаконной торговле. Вместе с оружием были изъяты также основные части оружия, боеприпасы и компоненты для их производства. Работа по выявлению и прекращению незаконной деятельности продолжается, заключили в ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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