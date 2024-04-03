03 апреля 2024

Кадыров решил назвать крупный район Грозного в честь Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе возводятся 130 многоэтажных домов Фото:

В Грозном (Чеченская Республика) один из крупных районов, где строится 130 многоэтажных домов, назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья! В среду проверил темпы работ на одной из главных строительных площадок города Грозного, где возводятся 130 многоэтажных домов. Этот район будет назван в честь самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По слова главы Чечни, главными плюсами района будут комфорт и пошаговая доступность объектов социального и коммерческого назначения. Для этого специалисты возводят современную транспортную развязку, которая сократит время на проезд в центральной части города. К концу этого года развязка будет готова, уточнил Кадыров.

В этом районе будут сданы в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья на 30 тысяч квартир для 70 тысяч человек. Сейчас идет активная продажа будущих квартир и коммерческих площадей. За один только день в трех домах продано 258 квартир.

Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Он назвал главу РФ отзывчивым и чутким руководителем. Кроме того, глава Чечни считает, что Путин является примером истинного служения своей стране и народу. Он отметил, что те, кто хочет пошатнуть единство народов страны, глубоко заблуждаются. Отметив, что россияне выдержат все внешние угрозы, передает телеканал 360.

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В Грозном (Чеченская Республика) один из крупных районов, где строится 130 многоэтажных домов, назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья! В среду проверил темпы работ на одной из главных строительных площадок города Грозного, где возводятся 130 многоэтажных домов. Этот район будет назван в честь самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По слова главы Чечни, главными плюсами района будут комфорт и пошаговая доступность объектов социального и коммерческого назначения. Для этого специалисты возводят современную транспортную развязку, которая сократит время на проезд в центральной части города. К концу этого года развязка будет готова, уточнил Кадыров. В этом районе будут сданы в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья на 30 тысяч квартир для 70 тысяч человек. Сейчас идет активная продажа будущих квартир и коммерческих площадей. За один только день в трех домах продано 258 квартир. Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Он назвал главу РФ отзывчивым и чутким руководителем. Кроме того, глава Чечни считает, что Путин является примером истинного служения своей стране и народу. Он отметил, что те, кто хочет пошатнуть единство народов страны, глубоко заблуждаются. Отметив, что россияне выдержат все внешние угрозы, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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