Кадыров решил назвать крупный район Грозного в честь Путина

03 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

В районе возводятся 130 многоэтажных домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Грозном (Чеченская Республика) один из крупных районов, где строится 130 многоэтажных домов, назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья! В среду проверил темпы работ на одной из главных строительных площадок города Грозного, где возводятся 130 многоэтажных домов. Этот район будет назван в честь самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По слова главы Чечни, главными плюсами района будут комфорт и пошаговая доступность объектов социального и коммерческого назначения. Для этого специалисты возводят современную транспортную развязку, которая сократит время на проезд в центральной части города. К концу этого года развязка будет готова, уточнил Кадыров. В этом районе будут сданы в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья на 30 тысяч квартир для 70 тысяч человек. Сейчас идет активная продажа будущих квартир и коммерческих площадей. За один только день в трех домах продано 258 квартир. Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Он назвал главу РФ отзывчивым и чутким руководителем. Кроме того, глава Чечни считает, что Путин является примером истинного служения своей стране и народу. Он отметил, что те, кто хочет пошатнуть единство народов страны, глубоко заблуждаются. Отметив, что россияне выдержат все внешние угрозы, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грозном (Чеченская Республика) один из крупных районов, где строится 130 многоэтажных домов, назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья! В среду проверил темпы работ на одной из главных строительных площадок города Грозного, где возводятся 130 многоэтажных домов. Этот район будет назван в честь самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По слова главы Чечни, главными плюсами района будут комфорт и пошаговая доступность объектов социального и коммерческого назначения. Для этого специалисты возводят современную транспортную развязку, которая сократит время на проезд в центральной части города. К концу этого года развязка будет готова, уточнил Кадыров. В этом районе будут сданы в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья на 30 тысяч квартир для 70 тысяч человек. Сейчас идет активная продажа будущих квартир и коммерческих площадей. За один только день в трех домах продано 258 квартир. Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Он назвал главу РФ отзывчивым и чутким руководителем. Кроме того, глава Чечни считает, что Путин является примером истинного служения своей стране и народу. Он отметил, что те, кто хочет пошатнуть единство народов страны, глубоко заблуждаются. Отметив, что россияне выдержат все внешние угрозы, передает телеканал 360.