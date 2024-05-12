Местные жители направились на помощь пострадавшим от обрушения подъезда в Белгороде. Видео

Местные жители направились на помощь пострадавшим от обрушения дома в Белгороде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, разрушения, обстрел, взрыв
Также к помощи подключились военные (архивное фото) Фото:

После обрушения подъезда в Белгороде, на помощь в расчистке пришли местные жители. Об этом сообщают очевидцы.

Видео публикует telegram-канал Readovka. На нем заметно, как вместе со спасателями местные жители разгребают завалы.

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. В дом мог попасть заряд ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обрушения подъезда в Белгороде, на помощь в расчистке пришли местные жители. Об этом сообщают очевидцы. Видео публикует telegram-канал Readovka. На нем заметно, как вместе со спасателями местные жители разгребают завалы. В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. В дом мог попасть заряд ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...