Также к помощи подключились военные (архивное фото)
После обрушения подъезда в Белгороде, на помощь в расчистке пришли местные жители. Об этом сообщают очевидцы.
Видео публикует telegram-канал Readovka. На нем заметно, как вместе со спасателями местные жители разгребают завалы.
В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. В дом мог попасть заряд ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.