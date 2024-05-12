Местные жители направились на помощь пострадавшим от обрушения подъезда в Белгороде. Видео

Местные жители направились на помощь пострадавшим от обрушения дома в Белгороде

12 мая 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Также к помощи подключились военные (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После обрушения подъезда в Белгороде, на помощь в расчистке пришли местные жители. Об этом сообщают очевидцы. Видео публикует telegram-канал Readovka. На нем заметно, как вместе со спасателями местные жители разгребают завалы. В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. В дом мог попасть заряд ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обрушения подъезда в Белгороде, на помощь в расчистке пришли местные жители. Об этом сообщают очевидцы. Видео публикует telegram-канал Readovka. На нем заметно, как вместе со спасателями местные жители разгребают завалы. В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. В дом мог попасть заряд ВСУ.