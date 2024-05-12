Спасатели установили связь с мужчиной под завалами в Белгороде

12 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Ранее из-под завалов достали уже 18 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Спасатели установили связь с живым мужчиной, который остается под завалами обрушившегося в Белгороде дома. Об этом сообщают оперативные службы. «Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда дома в Белгороде. С ним установлена связь», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперслужбы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки ВСУ. Позже, во время поисково-спасательных работ, на сотрудников МЧС упала крыша здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели установили связь с живым мужчиной, который остается под завалами обрушившегося в Белгороде дома. Об этом сообщают оперативные службы. «Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда дома в Белгороде. С ним установлена связь», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперслужбы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки ВСУ. Позже, во время поисково-спасательных работ, на сотрудников МЧС упала крыша здания.