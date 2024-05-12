Спасатели установили связь с мужчиной под завалами в Белгороде

Ранее из-под завалов достали уже 18 человек
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Спасатели установили связь с живым мужчиной, который остается под завалами обрушившегося в Белгороде дома. Об этом сообщают оперативные службы.
«Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда дома в Белгороде. С ним установлена связь», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперслужбы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек
Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки ВСУ. Позже, во время поисково-спасательных работ, на сотрудников МЧС упала крыша здания.
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