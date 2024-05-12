Спасатели установили связь с мужчиной под завалами в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв. Тюмень , спасатели, лента ограждения, оцепление, полицийские
Ранее из-под завалов достали уже 18 человек Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Спасатели установили связь с живым мужчиной, который остается под завалами обрушившегося в Белгороде дома. Об этом сообщают оперативные службы.

«Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда дома в Белгороде. С ним установлена связь», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперслужбы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек

Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки ВСУ. Позже, во время поисково-спасательных работ, на сотрудников МЧС упала крыша здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели установили связь с живым мужчиной, который остается под завалами обрушившегося в Белгороде дома. Об этом сообщают оперативные службы. «Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда дома в Белгороде. С ним установлена связь», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперслужбы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки ВСУ. Позже, во время поисково-спасательных работ, на сотрудников МЧС упала крыша здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...